Глава Россотрудничества заявил, что встреча клуба "Валдай" вызвала огромный интерес Сербии

БЕЛГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Белграде вызвала огромный интерес сербской стороны. Об этом заявил корреспонденту ТАСС глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"У нас с Сербией очень хорошо строятся отношения в политическом плане, отношения между лидерами наших государств, есть понимание политических процессов, учитывая сложности и нюансы положения Сербии, которая окружена Евросоюзом и странами НАТО. Но нам и коллегам из "Валдая" всегда казалось, что нам не хватает серьезной, интеллектуальной экспертной дискуссии о стратегических концепциях и наших отношений, и положения на Балканах. Была затея привезти сюда Валдайский клуб, и мы увидели огромный ответный интерес, в работе форума приняли участие ведущие сербские министры, спикер парламента, это самый важный показатель интереса сербской стороны. Президент Вучич, конечно же, осведомлен о происходящем и также поддерживает эту идею, я с ним встречался", - сказал Примаков.

"Думаю, что судьба такой интеллектуальной площадки блестящая, надеюсь, что это будет не разовое мероприятие, а начало вдумчивого интеллектуального процесса", - подчеркнул глава Россотрудничества.

Конференция Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. На встрече обсуждаются перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер сербского парламента Ивица Дачич, глава МИД Сербии Никола Селакович, глава МВД Сербии Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Сербии и России Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.