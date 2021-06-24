Россотрудничество продолжит работать на Украине

БЕЛГРАД, 24 июня. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Россотрудничество продолжит работать с русскоязычным населением Украины. Об этом в комментарии ТАСС в четверг на полях конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Белграде заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков.

"Безусловно, там огромное количество русскоязычных, огромное количество граждан России, адекватных, вменяемых людей, которые считают, что у Украины и России есть общее прошлое и общее будущее, и мы не можем их бросить. Формально и официально нас по указу президента Зеленского закрыли, мы не считаем этот указ легитимным, хотя вынуждены подчиниться и заморозить нашу формальную работу там. Но тем не менее есть неофициальные способы работы, которые естественно и безусловно мы используем и продолжим использовать", - заявил Примаков.

"Это чувствительная тема, я не очень хочу подставлять наших друзей и союзников, выдавая их имена, поскольку неизбежно при нынешней репрессивной украинской государственности к ним придут сбушники и подвергнут их прессингу", - сказал глава Россотрудничества.

Российско-сербская конференция "Россия на Балканах: взгляд в будущее" Международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит на площадке Русского дома в Белграде. Участники конференции обсуждают перспективы сотрудничества России и Сербии в экономической, гуманитарной и культурной сферах. В мероприятии приняли участие глава Россотрудничества Евгений Примаков, посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, спикер сербского парламента Ивица Дачич, глава МИД Сербии Никола Селакович, глава МВД Сербии Александар Вулин, сопредседатель межправкомитета Ненад Попович, сербские и российские политики и эксперты.