Представительницы 36 стран подтвердили участие в Евразийском женском форуме

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Представительницы 36 стран и 10 международных организаций, несмотря на ситуацию с пандемией, уже подтвердили очное участие в третьем Евразийском женском форуме, который пройдет в октябре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила в четверг вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

"Сегодня представительницы 36 стран, несмотря на ситуацию в мире, подтвердили очное участие в форуме. И 10 международных организаций", - сказала она на заседании оргкомитета форума.

В свою очередь председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что организаторы рассчитывают на большое количество участниц из разных уголков мира, которые будут работать на форуме в режиме видео-конференц-связи. "Часть наших зарубежных подруг высокого статуса уже подтвердили готовность и желание участвовать. В силу разных причин они не смогут приехать, но готовы подключиться к работе в режиме видео-конференц-связи. Мы, конечно, будем активно использовать эти новые возможности, эти новые технологии", - сказала она.

По словам спикера Совфеда, впервые на полях форума пройдет заседание международной рабочей группы Агентства по ядерной энергии. Кроме того, форум поддержали крупнейшие международные организации - ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО, "Женская двадцатка", которые также проведут свои мероприятия.

"Предварять основную программу форума будет российская региональная неделя. Нам необходимо заранее поработать с регионами, чтобы максимально активно использовать эту неделю", - отметила Матвиенко.

Третий Евразийский женский форум, как ожидается, пройдет 13-15 октября в очном формате в Санкт-Петербурге.