В МИД заявили, что Чехия должна изменить подход для восстановления отношений с РФ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Чехия должна отказаться от методов ведения дел в отношении России, которых она придерживается, для возобновления диалога между двумя странами. Об этом заявил в четверг журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Чехия должна установить нормальные отношения с Россией и отказаться от тех способов ведения дел, которых она придерживается", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что нужно сделать Чехии для восстановления отношений с Россией.

"Мы ничего не ожидаем. Думаем, там достаточно политиков, которые могли бы сделать выводы из того, что было сделано в отношениях с Россией. Считаю, что должны они просто извлечь уроки и сделать на этом основании выводы", - отметил Грушко.

14 мая на официальном портале правовой информации был опубликован утвержденный российским правительством перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только США и Чехия. В документе указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свое диппредставительство в РФ не более 19 работников - граждан России и третьих стран, а США - ни одного.