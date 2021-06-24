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КПРФ не стала выдвигать Бондаренко против Володина вопреки прежним заявлениям

Ранее депутат облдумы, регулярно критикующий "Единую Россию", сообщал о готовности соперничать со спикером Госдумы на выборах
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко Денис Тырин/ТАСС
Описание
Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко
© Денис Тырин/ТАСС

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, который баллотируется на выборах в Госдуму от "Единой России" по 163-му одномандатному округу в Саратовской области, предлагал руководству КПРФ выдвинуть против него депутата облдумы Николая Бондаренко, заявлявшего о намерении противостоять сильному оппоненту. Это подтвердил ТАСС в четверг источник в окружении Володина.

Ранее Бондаренко, регулярно критикующий "Единую Россию", сообщал о готовности соперничать с Володиным на выборах. Спикер Госдумы заявлял, что Бондаренко должен выполнить свои обещания по выдвижению. При этом, по его мнению, "такие, как Бондаренко, относятся к выборам как к политической прогулке".

"Володин в беседах с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и первым зампредом ЦК компартии Иваном Мельниковым предлагал выставить против него в округе Бондаренко, чтобы тот показал себя в открытой конкурентной борьбе", - сказал собеседник агентства.

Однако прошедший в четверг съезд КПРФ выдвинул Бондаренко по 165-му Балашовскому округу, где от "Единой России" в выборах будет участвовать депутат Саратовской облдумы 35-летний Андрей Воробьев. Как пояснила ТАСС первый секретарь Саратовского областного комитета КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова, такое решение обусловлено невысокими шансами Бондаренко против Володина.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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