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Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

Михаил Мишустин и Роман Головченко также затронули темы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонного разговора обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина РФ.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссияГоловченко, Роман Александрович
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