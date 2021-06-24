Премьеры России и Белоруссии обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко в ходе телефонного разговора обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства. Об этом сообщается в четверг на сайте кабмина РФ.

"Состоялся телефонный разговор председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с премьер-министром Республики Беларусь Романом Головченко. Главы правительств обсудили актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества и интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.