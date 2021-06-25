Захарова призвала не превращать Арктику в арену противостояния

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Арктика не должна стать ареной противостояния. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на международном медиаконгрессе представителей стран - участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР).

Захарова обратила внимание на то, что Совет успешно предлагает объединительную повестку дня и много делает для того, чтобы Север Европы оставался зоной стабильности и добрососедства. По ее словам, это особенно важно на фоне различных потрясений, происходящих на мировой арене.

"Мы просто не вправе позволить превратить территорию стабильности и конструктивного взаимодействия [Арктику] - это достояние создавалось десятилетиями совместной кропотливой работы - в очередную арену безудержного геополитического противостояния", - сказала Захарова.

Об искажениях в подаче информации СМИ

Любые искажения в подаче информации СМИ по Арктике могут привести к серьезным последствиям, считает дипломат.

"Если речь идет об Арктическом регионе, в частности об экологическом аспекте, который представляет общественную значимость и напрямую связан со здоровьем, благополучием людей, любые искажения в подаче информации могут привести к серьезным последствиям, - сказала она. - Тем более что регион единый, страны разные, новости распространяются практически моментально, и, если попадает какой-то элемент дезинформации, который может быть очень умело вмонтирован в достаточно фактологическое повествование, это может действительно не очень хорошо закончиться".

Дипломат отметила, что на сегодняшний день скорость распространения сфабрикованных публикаций и показателей охвата аудитории существенно выросла. "Соответственно совершенно иное качество по сравнению с еще недавним прошлым приобретает тот разрушительный эффект, который оказывают такие вбросы на общественное мнение", - добавила Захарова.

При этом, по ее мнению, неудивительно, что некоторые мировые силы, стремящиеся дестабилизировать международную обстановку, пользуются этими методиками. "Это служит очередным напоминанием о том, что мы не должны терять бдительность, поскольку дезинформация подрывает международную стабильность, все чаще подводя мир к опасной черте, за которой находятся войны, конфликты, противостояние. Туда нам точно не надо скатываться, - подчеркнула Захарова.