Путин 25 июня проведет совещание с СБ России и международный телефонный разговор

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает свой рабочий график, сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. На повестке много вопросов. Какие именно будут обсуждаться, станет известно по итогам самого совещания", - сказал представитель Кремля.

Также, проинформировал он, в графике главы государства значатся внутренние рабочие встречи непубличного характера.

"Во второй половине дня будет продолжение международных телефонных разговоров. Ожидаем разговор, о котором дадим сообщение", - сказал Песков.