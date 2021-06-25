{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Путин 25 июня проведет совещание с СБ России и международный телефонный разговор

По словам пресс-секретаря президента России, на повестке много вопросов

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности (СБ) РФ и международный телефонный разговор, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент продолжает свой рабочий график, сегодня в середине дня он проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. На повестке много вопросов. Какие именно будут обсуждаться, станет известно по итогам самого совещания", - сказал представитель Кремля.

Также, проинформировал он, в графике главы государства значатся внутренние рабочие встречи непубличного характера.

"Во второй половине дня будет продолжение международных телефонных разговоров. Ожидаем разговор, о котором дадим сообщение", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
Прямая линия с президентом РФ
Кремль не считает, что в Перми могли задержать кого-то за запись обращения на прямую линию
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что "там уже всех освободили, проверив документы"
Читать полностью