Песков: статьей в Die Zeit Путин послал ЕС позитивные сигналы к установлению диалога

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit послал европейцам позитивные сигналы в плане налаживания диалога. Такое мнение в беседе с журналистами высказал в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Совсем недавно по случаю восьмидесятой годовщины начала Великой Отечественной войны Путин опубликовал статью в Die Zeit, в германском издании, где он послал достаточно позитивные месседжи европейцам в плане реанимации наших отношений, в плане целесообразности установления все-таки атмосферы диалога", - сказал Песков.

По его мнению, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон разделяют эту точку зрения и, более того, выступили с инициативой о начале такого диалога.