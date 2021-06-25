{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Песков: статьей в Die Zeit Путин послал ЕС позитивные сигналы к установлению диалога

По мнению представителя Кремля, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон разделяют эту точку зрения

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в своей статье для немецкого издания Die Zeit послал европейцам позитивные сигналы в плане налаживания диалога. Такое мнение в беседе с журналистами высказал в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Совсем недавно по случаю восьмидесятой годовщины начала Великой Отечественной войны Путин опубликовал статью в Die Zeit, в германском издании, где он послал достаточно позитивные месседжи европейцам в плане реанимации наших отношений, в плане целесообразности установления все-таки атмосферы диалога", - сказал Песков.

По его мнению, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон разделяют эту точку зрения и, более того, выступили с инициативой о начале такого диалога.

Теги
Меркель, АнгелаПутин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияФранцияПесков, Дмитрий СергеевичМакрон, Эмманюэль
Прямая линия с президентом РФ
Кремль не считает, что в Перми могли задержать кого-то за запись обращения на прямую линию
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что "там уже всех освободили, проверив документы"
Читать полностью