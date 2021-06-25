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Захарова: Россия соразмерно ответит на любые угрозы односторонних антироссийских санкций

Москва сожалеет, что ЕС уклоняется от профессионального разговора по беспокоящим темам, подчеркнула официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Россия готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, но без предварительных условий и тем более угроз односторонними и противоправными антироссийскими санкциями, на которые обязательно последует соразмерный ответ. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о "заключениях" саммита ЕС по российской проблематике.

"Со своей стороны подтверждаем готовность к продолжению равноправного диалога с ЕС, в том числе по темам, упомянутым в "заключениях", в которых существует взаимный интерес. Однако такой диалог, вопреки надеждам некоторых еэсовских столиц, не может быть обставлен предварительными условиями. И тем более - угрозами односторонних и противоправных санкций против нашей страны, на которые, как хорошо известно в Брюсселе, неотвратимо последует соразмерный ответ", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что принятые на заседании Евросовета 25 июня "заключения" в части, касающейся России, "свидетельствуют о сохраняющихся у ЕС системных проблемах с выработкой сколь-либо внятной стратегии по выстраиванию отношений с РФ".

"Дискуссии на саммите явственно продемонстрировали, что "общий знаменатель" Евросоюза в российских делах продолжает определяться антироссийски настроенными странами-членами, - продолжила она. - Евросоюз фактически остается в плену их конъюнктурных интересов, идущих вразрез с чаяниями рядовых европейских жителей. В итоге в Евросоюзе продолжают "ходить по кругу" - в очередной раз в силе оставлены согласованные в 2016 г. "принципы Федерики Могерини", замыкающие будущее отношений Россия - ЕС на выполнение минских соглашений, которые не первый год саботируются Киевом".

Захарова отметила, что Москва считает категорически неприемлемыми содержащиеся в документе неправдивые и бездоказательные обвинения в адрес РФ. "Сожалеем, что евроструктуры уклоняются от профессионального разговора с нами по вопросам, вызывающим их обеспокоенность, включая информационную и кибербезопасность", - добавила она.

Лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи пятницы дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.

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