Повышение МРОТ и возврат бывших территорий СССР. ЛДПР утвердила предвыборную программу

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Съезд ЛДПР в пятницу утвердил программу, с которой партия пойдет на выборы Госдумы восьмого созыва. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Программа носит название "Мы за бедных! Мы за честных!". Она состоит из 100 пунктов, поделенных на 10 блоков: "Политика и власть", "Внешняя политика", "Рывок вперед!", "Русские и другие народы России", "Социальная политика", "Образование и наука", "Здоровье и экология", "Правопорядок", "Экономика", "Малый и средний бизнес".

Либерал-демократы выступают за назначение премьер-министром лидера победившей на думских выборах партии, выборы судей, роспуск Совета Федерации и сокращение числа депутатов Госдумы с 450 до 300 человек. Кроме того, ЛДПР выступает за возврат всех бывших территорий СССР, но "только через референдумы, мирно и без войн". Также партия намерена добиваться роспуска НАТО и ограничения "агрессии США". Один из пунктов программы предусматривает признание "любой революции злом", осуждение на государственном уровне политики партии большевиков, экс-президента СССР Михаила Горбачева и бывшего президента России Бориса Ельцина.

Среди социальных инициатив - выплата всех алиментов из федерального бюджета, улучшение жилищных условий ветеранов, возврат прежнего пенсионного возраста, введение индексации пенсий работающих пенсионеров, повышение минимального размера оплаты труда до 30 тыс. рублей и создание условий для демографического бума в Сибири и на Дальнем Востоке.

ЛДПР требует отменить ЕГЭ и ОГЭ, зачислять абитуриентов в вузы без экзаменов, обновить учебные программы в соответствии с нуждами работодателей. Базовые оклады медиков предлагается повысить в три раза. В сфере правопорядка предлагается отменить мораторий на смертную казнь для террористов, наркоторговцев, создателей ОПГ, педофилов и маньяков. Программа также предусматривает меры поддержки малого и среднего бизнеса.

Речь лидера ЛДПР Владимира Жириновского на съезде длилась около часа, при этом она была посвящена не программе партии, а его позиции по различным вопросам, его биографии и ряду исторических событий. В беседе с журналистами Жириновский заявил, что главными конкурентами на выборах считает "Единую Россию" и КПРФ, при этом ЛДПР рассчитывает получить как минимум второе место.