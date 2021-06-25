Рябков: Россия и США в последнее время не обменивались списками заключенных

СОЧИ, 25 июня. /ТАСС/. Россия и США в последнее время не обменивались списками заключенных. Об этом сообщил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков на полях III Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"В последнее время никакого обмена списками не осуществлялось. Тема затрагивалась на высшем уровне и по другим линиям. Это обсуждалось, в том числе когда наш министр встречался с госсекретарем в Рейкьявике", - сказал он.

"Если американцам нужно, пусть они обращаются, мы им в очередной раз объясним, что есть Конвенция Совета Европы [о передаче осужденных лиц] 1983 года, которой можно воспользоваться. До сих пор они не обращались, значит, у них нет интереса к этому. Нет так нет. Значит, вопрос не имеет дальнейшего движения. Искусственно мы его нагнетать не будем", - указал замглавы МИД РФ.

Вопрос заключенных граждан пока не стоит на переднем плане в повестке диалога России и США, так как нерешенными остаются вопросы по стратегической стабильности и функционирования диппредставительств, заявил Рябков.

"Мы не считаем вопрос приоритетным в нашей повестке дня, хотя мы сделаем все для того, чтобы найти возможность как, с одной стороны, облегчить участь содержащихся в США российских граждан, с другой - обеспечить их возвращение назад", - сказал он.

"Но на фоне того, что у нас сейчас нет никакого движения ни по стратстабильности, ни по работе наших диппредставительств, говорить, что на переднем плане обмен заключенными, я бы не стал. Это было бы искажение действительности", - добавил Рябков.

16 июня в Женеве состоялся саммит США и РФ. Инициатива его проведения исходила от Вашингтона. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что стороны могут найти определенные компромиссы по теме заключенных россиян, приговоренных в США, и американцев, отбывающих наказание в России.