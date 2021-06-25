Нилов сообщил, что вопрос замены Лебедева в структуре ЛДПР еще не обсуждался

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Вопрос о том, кто займет место главы президиума фракции ЛДПР в Госдуме Игоря Лебедева, являющегося также вице-спикером нижней палаты, в ЛДПР пока не обсуждался, партия сосредоточена на выборах. Об этом журналистам заявил член высшего совета либерал-демократов Ярослав Нилов.

"Это не обсуждается. Для нас сейчас главное - выборы и хороший результат", - сказал он.

Говоря о решении коллеги не избираться в следующий созыв Госдумы и приостановить политическую деятельность, Нилов заметил, что "Лебедев обдумывал это". "Это не спонтанное эмоциональное решение. Это мудрое решение взрослого человека, осознанное решение. Может быть, непростое решение", - сказал Нилов.

В беседе с ТАСС Нилов выразил искреннее сожаление в связи с решением Лебедева. "Определенные корректировки будут неизбежны, он столько лет является вторым человеком в партии, решал огромное количество организационных, политических и иных вопросов", - заметил он. Нилов добавил, что вопрос о том, кто станет вице-спикером от ЛДПР, будет решать уже после думских выборов лидер партии Владимир Жириновский.

Ранее Лебедев на своей странице в Facebook заявил, что не намерен участвовать в выборах в Думу восьмого созыва. О своих дальнейших планах он не сообщил. Лебедев на данный момент возглавляет президиум фракции ЛДПР в Госдуме, в седьмом созыве также входил в состав комитета по госстроительству и законодательству. В нижней палате Лебедев, сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, работает с третьего созыва, впервые избравшись в 1999 году.