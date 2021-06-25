Во Владикавказе избрали нового главу администрации местного самоуправления

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 июня. /ТАСС/. Главой администрации местного самоуправления Владикавказа избран Вячеслав Мильдзихов, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе городской думы.

"Вячеслав Мильдзихов избран главой администрации местного самоуправления Владикавказа. Его кандидатуру в ходе открытого голосования 21-й сессии Собрания представителей города поддержали 25 депутатов из 28 присутствующих", - сказал собеседник агентства.

Мильдзихов на протяжении профессиональной деятельности занимал несколько руководящих должностей, в том числе и в энергетической отрасли. Так, с 2020 года он являлся замдиректора филиала "Россети - Северный Кавказ"- "Севкавказэнерго".

"Благодарю за тот лимит доверия, которые мне предоставили. Сделаю все, чтобы его оправдать. Планы грандиозные, ведь городское хозяйство действительно обширное. Проблемы известны, будем работать для их решения", процитировали Мильдзихова приводятся на сайте администрации местного самоуправления и гордумы города.

В апреле Тамерлан Фарниев написал заявление об уходе с поста главы администрации местного самоуправления. Руководителем администрации Фарниев был избран в ноябре 2019 года.