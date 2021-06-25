Захарова прокомментировала санкции Евросоюза против Минска

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва расценивает новый пакет санкций ЕС против Белоруссии как неприкрытое вмешательство во внутренние дела республики, некоторые страны Евросоюза уже не скрывают подготовки там почвы для сценария "цветной революции". Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Расцениваем его [санкционный выпад] как неприкрытую попытку прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии, политического подкупа тех сил (прикормленных в ряде еэсовских столиц), которые в своих корыстных интересах не побрезговали бы запуском в родной стране очередной "цветной революции" с катастрофическими последствиями. Собственно, отдельные страны и структуры ЕС уже и не скрывают, что готовят почву именно для подобного сценария", - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, Россия считает "категорически неприемлемым целенаправленное внешнее воздействие на целые отрасли суверенной страны, которая проводит самостоятельную политику, обоснованно отказываясь действовать по указке брюссельских еврочиновников". "Решение носит предвзятый характер и является очередным проявлением "двойных стандартов" Евросоюза, не желающего замечать очевидные проблемы собственных стран-членов и ближайших партнеров, таких как Украина и США, в сфере прав человека и демократических свобод", - добавила дипломат.

Официальный представитель подчеркнула, что Россия, следуя своим союзническим обязательствам, намерена тесно координировать с Белоруссией меры, необходимые для устойчивого и суверенного развития братской страны. "Нашим оппонентам и недоброжелателям не удастся достигнуть преследуемых ими неблаговидных целей", - указала она.

Санкции ЕС

Евросоюз 24 июня ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступают в силу с 25 июня. Это первый случай в истории, когда против Белоруссии введены экономические ограничительные меры. Санкции включают запрет экспорта в ЕС хлористого калия, использующегося в первую очередь в удобрениях, а также нефтепродуктов, за исключением бензина и дизеля. В Белоруссию запрещено поставлять ингредиенты для табачной промышленности, технологии и программное обеспечение для контроля интернета, технику двойного назначения, имеющую военное или полицейское применение. Европейским инвесторам запрещено осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.