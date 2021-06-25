Слуцкий: русофобия "младоевропейцев" сужает окно возможностей для диалога ЕС и России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Предложение по налаживанию прямого диалога лидеров стран Евросоюза и президента РФ Владимира Путина было заблокировано главными получателями дотаций из бюджета ЕС, которые возвели русофобию в ранг государственной политики, в таких условиях окно возможностей для диалога сужается. Такое мнение высказал в пятницу председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Депутат напомнил в своем Telegram-канале, что "три страны-тяжеловеса ЕС - Германия, Франция и Италия - выступили за проведение встречи с президентом РФ Владимиром Путиным". В поддержку прямого диалога высказался и канцлер Австрии Себастьян Курц. "Однако русофобская позиция "младоевропейцев", в первую очередь стран Балтии, свела весь зарождающийся конструктив на нет. По данным СМИ, около 10 лидеров стран Евросоюза выступили с резкой критикой такого предложения, заявляя, что с Россией даже разговаривать нельзя", - написал Слуцкий.

"Но обратите внимание, что громче всех возмущаются те, чей голос, политический и финансовый вес большого значения в ЕС не имеют. Предложение локомотивов и основных доноров Евросоюза яростно оспаривают главные получатели дотаций из европейского бюджета: Литва, Латвия и Эстония. К ним же, хотя и не будучи членом ЕС, примыкает и Украина. То есть это именно те, кто возвел торговлю русофобией в ранг государственной политики или даже сделал ее доходной статьей бюджета", - отметил глава думского комитета.

По его словам, "при таких раскладах окно возможностей для возобновления партнерства все больше сужается". "Отказавшись от прямого диалога, Брюссель тем не менее в очередной раз продлил рестрикции и вновь заявил о намерении говорить с Россией с позиции силы", - добавил Слуцкий.

Депутат указал на то, что "семилетние попытки повлиять с помощью санкций на курс России принесли немалый ущерб экономике европейских стран, но не достигли своей цели даже на йоту". "Об этом открыто говорят и в Германии, и во Франции, и в Австрии. Сколько еще ЕС будет идти на поводу дальнего Запада или его подвывал внутри Евросоюза? Ну а на санкции ответ один: продлили нам, продлим и мы", - резюмировал Слуцкий, указав, что "вся эта санкционная война все больше становится бессмысленным рудиментом".

О саммите

Лидеры 27 стран ЕС в ходе затянувшейся до глубокой ночи пятницы дискуссии по России не смогли согласовать предложение канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона о проведении встречи на высшем уровне между РФ и ЕС. Взамен, согласно итоговому заявлению саммита, главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить возможности для диалога с Россией по отдельным темам, представляющим интерес для ЕС, а также проработать варианты введения новых санкций против РФ, включая экономические, для противодействия возможной будущей деятельности России, которую они расценят как вредоносную.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь назвал "нелогичной и пагубной" позицию так называемых младоевропейцев - Прибалтики и Польши, которые аккумулируют на своей территории силы НАТО и говорят одновременно о якобы имеющихся угрозах со стороны России.