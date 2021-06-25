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Мишустин освободил Евгения Киселева с должности замминистра природных ресурсов и экологии

Временно исполняющим обязанности назначен замглавы Роснедр Евгений Петров

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил замглавы Роснедр Евгения Петрова временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

"Временно исполнять обязанности руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) будет Евгений Петров. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Другим распоряжением Мишустин освободил от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Киселева в связи с упразднением этой должности.

Киселев с 2012 года работал в должности заместителя руководителя Роснедр, в 2015 году был назначен временно исполняющим руководителя ведомства. В 2016 году распоряжением правительства Киселев был назначен на должность заместителя министра природных ресурсов и экологии - руководителя Федерального агентства по недропользованию.

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