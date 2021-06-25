Антонов: Россия и США анализируют первые шаги для реализации женевских договоренностей

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Москва и Вашингтон ведут анализ первых шагов по реализации договоренностей саммита РФ и США. Об этом в пятницу сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью телеканалу "Россия-24".

"Пять дней работы позволили мне встретиться с некоторыми представителями Государственного департамента, проведены уже встречи. Мы анализируем наши первые шаги, которые необходимо сделать для реализации договоренностей, пониманий, достигнутых в ходе российско-американского саммита", - сказал он.