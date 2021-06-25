Захарова указала США на не замечаемые Вашингтоном проблемы со свободой прессы в Европе

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Белый дом требует от Китая "прекратить гонения на свободную прессу", в то же время не замечая создаваемых препятствий для российской прессы в странах Европы. Об этом написала в пятницу в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Белый дом сделал заявление с требованием к Китаю прекратить гонения на свободную прессу, освободить основателя издания Apple Daily, отбывающего 20-месячный тюремный срок, и разморозить банковские счета медиахолдинга Next Digital. "Американские эксперты, окормляемые администрацией США, трактуют это как намек бизнесу свернуть деятельность в Гонконге", - отметила Захарова.

"Вопрос, когда ожидать подобные намеки со стороны Белого дома в связи с: закрытием трех независимых телеканалов на Украине; уголовным преследованием журналистов, сотрудничавших со "Спутник" и "Балтньюз" в Латвии; прекращением вещания "РТР-Планета" и RT в странах Прибалтики; принуждением бюро "Спутник" в Эстонии к прекращению работы под давлением спецслужб; усложнением процесса открытия счетов бюро RT в Германии; отказом в аккредитации RT и "Спутнику" при МИД Франции; произвольной, непрозрачной и политизированной модерацией материалов российских СМИ со стороны крупнейших интернет-платформ", - написала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, этот список можно продолжать.

Обыски в Apple Daily

17 июня полиция КНР провела обыск в редакции "Пинго жибао" (Apple Daily) и медиахолдинга Next Digital Media, задержав пять руководящих сотрудников. Против двух из них, включая главного редактора газеты Райна Ло, выдвинуты обвинения в сговоре с внешними силами с целью создания угрозы нацбезопасности. В четверг газета прекратила работу.

"Пинго жибао" и медиахолдинг Next Digital Media принадлежат арестованному в конце прошлого года 73-летнему оппозиционному магнату Джимми Лаю. Он считается одним из главных организаторов антиправительственных демонстраций, вспыхнувших летом 2019 года в Гонконге.