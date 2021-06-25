Посол РФ: заявления США о возможности новых санкций не создают позитива в отношениях

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Звучащие из Вашингтона заявления о возможности новых санкций в отношении России не способствуют созданию позитивной атмосферы в двусторонних отношениях. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Конечно же, прозвучавшие слова о том, что в ближайшее время могут быть введены новые санкции, не способствуют созданию позитивной атмосферы. Я неоднократно говорил <...> на различных площадках, что не решить никакие проблемы с помощью санкций", - сказал посол.

Антонов подчеркнул, что у России есть возможности, чтобы ответить на давление, вмешательство во внешнюю политику Москвы или вмешательство во внутренние дела. "Жизнь уже доказала всем, что чем больше вы на нас давите, тем тверже мы становимся в нашей позиции. Санкции - это путь в никуда <...> Я не хотел бы, чтобы дальнейшее время, которое мне придется здесь работать, было в основном сконцентрировано только на решении проблем американских санкций против нас", - добавил он.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил ранее, что Вашингтон готовит новые санкции против РФ в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. По его словам, американские власти также продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток - 2".