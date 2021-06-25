Посол России заявил, что был бы счастлив восстановлению переговорного формата 2+2 с США

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что был бы счастлив восстановлению переговорного формата "два плюс два" с США в ближайшее время.

"Сегодня, на мой взгляд, главное - это восстановление механизмов диалога, контактов на различных уровнях. Я был бы, допустим, счастлив, если бы мы в ближайшее время провели такое мероприятие: известный вам формат "два плюс два" - министров иностранных дел и министров обороны", - сказал он в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мне бы очень хотелось, чтобы наши военные смотрели друг на друга не через прицелы винтовок, а чтобы сидели за столом и говорили о том, как стабилизировать ситуацию", - добавил Антонов.

Кроме того, посол предложил восстановить контакты между разведывательными службами РФ и США, а также ФСБ и ФБР.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была бы готова возобновить с США диалог глав внешнеполитических и оборонных ведомств в формате "два плюс два".