Чижов: лидеры стран ЕС имеют возможность неоднократно обсудить отношения альянса с РФ

БРЮССЕЛЬ, 25 июня. /ТАСС/. Лидеры государств Евросоюза на саммитах в нынешнем году могут еще не раз провести дискуссию по России. Об этом заявил журналистам постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать возвращения в этом году лидеров альянса к российской тематике, он сказал: "Я думаю, да. И не раз".

По словам Чижова, дискуссия по России на прошедшем саммите Евросоюза не стала глубокой. "Она не была ни глубокой, ни результативной", - сказал он.

Однако, если вспомнить доклад высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, подготовленный к этому саммиту, то он и не предполагал принятия на июньской встрече лидеров каких-то окончательных решений, напомнил Чижов. "Напротив, в нем четко сказано, что Евросовет продолжит обсуждение отношений с Россией", - добавил он.

Политическая воля

Политической воли для выстраивания нормальных отношений с Россией у Евросоюза пока нет, заявил Чижов. "Пока никакого положительного результата этой дискуссии не видно. Посмотрим, что будет дальше", - сказал он об обсуждении России на саммите ЕС.

Декларации о том, что каналы диалога остаются открытыми, произносятся не первый раз, отметил постпред. "Но для нормализации наших отношений этого мало - нужна политическая воля со стороны партнеров переломить негативную тенденцию, а ее на данный момент нет", - констатировал он.

На прошедшем на текущей неделе саммите ЕС в Брюсселе, где одной из тем было будущее отношений с Россией, лидеры государств Европейского союза предложили Еврокомиссии представить варианты мер, включая экономические санкции, в ответ на возможные действия России. Кроме того, они поручили представить предложения по поддержке гражданского общества России. При этом главы государств и правительств ЕС выступили за взаимодействие с РФ по ряду вопросов, представляющих интерес для Брюсселя.