Небензя заявил, что санкции по Сирии направлены на смещение законных властей страны

ООН, 25 июня. /ТАСС/. Ограничительные меры в отношении Сирии со стороны стран Запада ухудшают экономическое и гуманитарное положение в стране, такие шаги выглядят как попытка сместить законные власти страны. Об этом в пятницу заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Социально-экономическое и гуманитарное положение дел в стране деградировало в первую очередь по причине незаконных экономических рестрикций со стороны Запада, введенных в обход СБ ООН и вопреки призыву Генерального секретаря ООН ослабить санкционное давление в разгар пандемии. Усматриваем в этом продолжающееся стремление добиться смещения законных властей страны путем экономического удушения", сказал он во время выступления в Совете Безопасности всемирной организации. Небензя добавил, что "над 60% сирийского населения возникла реальная угроза голода", и несмотря на общую стабилизацию военно-политической ситуации, обстановка в Сирии остается напряженной.

Многочисленные усилия России по достижению мирного урегулирования в Сирии наталкиваются на политическое противодействие со стороны других государств, заявил Небензя.

"Россия прилагает максимум усилий для продвижения мирного урегулирования в Сирии. Однако буквально каждый его аспект наталкивается на противодействие. Химическое досье, где когда-то общими усилиями удалось добиться ликвидации сирийского химического арсенала, в руках наших партнеров деградировало до очередного элемента давления на власти САР", - сказал он во время выступления в Совете Безопасности всемирной организации.

Помимо работы над вопросом химического досье, как отметил Небензя, Россия пытается "ослабить политизацию сирийского гуманитарного досье, помочь в налаживании конструктивного взаимодействия ООН и Дамаска для оказания гуманитарного содействия всем сирийцам".

США, Великобритания и Франция нанесли в апреле 2018 года без санкции СБ ООН удары по Сирии, заявив, что эта операция является ответом на применение властями арабской республики боевых отравляющих веществ в городе Дума. Между тем имелись данные и о возможной имитации использования химоружия в этом населенном пункте. В мае текущего года генеральный директор Организации по запрещению химического оружия Фернандо Ариас заявил, что возглавляемая им структура считает подтвержденным или вероятным применение боевых отравляющих веществ в Сирии в 17 случаях.