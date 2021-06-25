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Посол РФ призвал США разобраться с проблемами кибербезопасности на территории своей страны

По словам Анатолия Антонова, "этот вопрос затрагивает любого гражданина"

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. США нужно подумать о наведении порядка с кибербезопасностью на территории своей страны, этот вопрос затрагивает каждого гражданина. Об этом заявил в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Этот вопрос затрагивает любого гражданина - и вас, и меня. Сегодня у нас в посольстве такой случай, что с карточки одного из наших дипломатов украли 800 долларов. Проблема мелкая. Но это произошло в США, и я думаю, что американцам нужно подумать о том, чтобы навести порядок и у себя и прекратить хакерскую деятельность со своей территории, разобраться со своими хакерами", - сказал посол.

Антонов подчеркнул, что в Москве обеспокоены ситуацией в области кибербезопасности и готовы к диалогу с американскими партнерами в этой сфере. "Первые контакты уже прошли в этом плане, но я думаю, что потребуется время, чтобы получить какие-то серьезные результаты. Но это очень важно, киберпреступления - это беда для США, беда для России", - добавил он.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий Иванович
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