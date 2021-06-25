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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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Постпред РФ: ответ Ирана по мониторингу МАГАТЭ позволит избежать неопределенностей

Михаил Ульянов также выразил надежду, что Тегеран даст положительный ответ по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах

ВЕНА, 25 июня. /ТАСС/. Глава российской делегации на переговорах по восстановлению иранской ядерной сделки, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил надежду, что Иран даст положительный ответ Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу продления технической договоренности о мониторинге на иранских ядерных объектах. Это позволит избежать неопределенностей, которые чреваты неоправданными негативными последствиями, заявил в пятницу Ульянов.

"МАГАТЭ еще не получило подтверждения от Ирана, что временные договоренности о верификации продолжать действовать. Надеюсь, вскоре последует положительный ответ. Это позволило бы избежать неопределенностей, которые могут иметь неоправданно длительные негативные последствия", - написал Ульянов в Twitter.

В пятницу МАГАТЭ сообщило, что не получило ответа от Ирана по продлению временной технической договоренности и заявило о необходимости немедленнего ответа от Тегерана по этому вопросу, сообщило агентство Reuters. Ранее эта договоренность стала основой для начала очных переговоров в Вене с целью полного восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Эти переговоры в Вене пока проходили успешно и близятся к завершению.

В конце мая МАГАТЭ и Иран достигли соглашения о продлении до 24 июня временной технической договоренности о мониторинге на ядерных объектах страны, срок действия которой завершился 23 мая. Первоначальная договоренность была согласована 23 февраля после вступления в силу нового иранского закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. В результате этого агентство лишилось доступа к камерам наблюдения на ядерных объектах в Иране. В Тегеране заявляли, что информация с камер будет стерта после истечения трех месяцев, если США не снимут санкции с Ирана.

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