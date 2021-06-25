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Единый день голосования

Депутата Госдумы Маринина выдвинули кандидатом в губернаторы Ульяновской области от ЛДПР

Для регистрации в качестве участника выборов ему нужно собрать в свою поддержку не менее 141 и не более 148 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

ТАСС, 25 июня. Депутат Госдумы от Ульяновской области Сергей Маринин выдвинут кандидатом на предстоящих выборах губернатора региона от ЛДПР, сообщается в Instagram Облизбиркома.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области 16 июня назначили выборы губернатора региона на 19 сентября. С учетом эпидемиологической обстановки на проведение выборов предусматривается три дополнительных дня.

"Ульяновское региональное отделение Либерально-демократической партии России выдвинуло кандидата на пост губернатора Ульяновской области - Сергея Маринина. Рабочая группа по приему и проверке документов приняла документы от указанного кандидата", - говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, кандидату для регистрации необходимо собрать в свою поддержку не менее 141 и не более 148 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований.

8 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских. Русских сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМаринин, Сергей ВладимировичУльяновская область
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