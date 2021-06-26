Миронов заявил о необходимости принятия государственной идеологии в России

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов считает, что в РФ должна быть принята государственная идеология.

"Мы понимаем, что поправки в Конституцию РФ не затронули первые две главы, в частности статью 13, где говорится о невозможности обязательной государственной идеологии. Обязательной, наверное, не нужно, но государственная идеология должна быть. В этой связи я абсолютно убежден, что будущее все-таки за принятием государственной идеологии", - сказал Миронов в субботу на съезде партии.

По его мнению, базироваться государственная идеология должна на патриотизме, правде, справедливости, "на великой русской культуре, которая впитала в себя всю многонациональную культуру страны". "Я не сомневаюсь: если мы это не сделаем, тогда волей-неволей мы начинаем жить по чужим лекалам и идеям", - подчеркнул Миронов.