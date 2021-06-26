Захарова: позиция Запада по Китаю вскрыла либеральный тоталитаризм за мнимыми ценностями

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Конфронтационная позиция западных стран в отношении Китая вскрыла за мнимыми ценностями либеральный тоталитаризм, направленный на подрыв возрастающей роли Пекина в глобальных процессах и мировой экономике. Об этом написала в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что в пятницу в интервью газете The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о единстве взглядов Вашингтона и Парижа, что Китаю "не следует позволять играть доминирующую роль в мире". "Фраза не просто высокомерная, но и отражающая суть западных маневров, подчеркнула Захарова. - Столь яро защищаемые Западом "ценности" на поверку оказываются настоящим либеральным тоталитаризмом".

В этой связи официальный представитель МИД РФ отметила, что при чтении и других материалов западных СМИ, в частности, по итогам состоявшейся в Великобритании в начале июня встречи "Группы семи" наблюдается выраженный "антикитайский подтекст". "Лейтмотив один - встреча в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий, - продолжила дипломат. - В официальных речах по итогам саммита это подчеркивали его участники. [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель заявила, что Германия будет увязывать сотрудничество с Китаем с ситуацией по правам человека в стране. [Премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон предложил Австралии встать плечом к плечу перед лицом китайской агрессии (и заодно направил военные корабли в Южно-Китайское море). [Президент США Джо] Байден резко выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли и технологий в XXI веке".

Антикитайская риторика Запада

Захарова назвала подобные действия западных стран "еще одним примером замены международного права миропорядком, основанным на правилах". "Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в "правилах" Запада есть. И они пытаются распространить свои новые устои на весь мир, - продолжила она. - Все это подкрепляется мерами экономическими. Меркель, выступая недавно, выразила надежду, что на следующем семерочном саммите будут запущены конкретные проекты по антикитайской инфраструктурной экспансии "мировых демократий" (в первую очередь - в африканских странах)".

Развивая экономический аспект "антикитайской риторики" Запада, дипломат напомнила, что сразу после саммита Вашингтон договорился с Лондоном и Брюсселем по вопросу госдотаций производителям пассажирских самолетов. По словам Захаровой, многие эксперты сходятся во мнении, что эта "большая авиасделка" стала ответом на планы Китая в ближайшее время вывести на мировой рынок свои пассажирские самолеты, которые составят конкуренцию Airbus и Boeing. "Старые конкуренты (Boeing и Airbus - спор велся 17 лет) подписали мировую с целью, как прописано в меморандуме о взаимопонимании, "противодействия нерыночным экономикам, таким как Китай". [Страны Запада] вообще могут существовать спокойно хоть десять лет, не называя никого из мирных государств врагом и противником?" - подчеркнула Захарова.