Захарова назвала выдачу паспортов РФ жителям Донбасса вынужденной гуманитарной мерой

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России. Об этом говорится в распространенном в субботу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую, согласно минским соглашениям, он должен снять. Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах. Таким образом, гуманитарный жест России является прямым следствием невыполнения Украиной своих обязательств по минским соглашениям. Более того, он полностью соответствует международной практике", - отметила Захарова, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского, обвинившего Москву в нарушении логики минских соглашений путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

В комментарии отмечается, что предоставление гражданства является суверенной прерогативой суверенных государств, международным правом каких-либо ограничений на этот счет не устанавливается. "Логику и претензии Владимира Зеленского понять трудно", - указала официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, Польша, Венгрия и Румыния также в больших количествах выдают свои паспорта жителям Украины. Так на руках у украинских граждан, по разным оценка сейчас находится около 300 тыс. польских паспортов, 300 тыс. венгерских и 200 тыс. румынских. При этом сама Украина активно предоставляет гражданство жителям Приднестровья, "у которых имеется около 120 тыс. украинских паспортов".

"Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран", - заключила Захарова.