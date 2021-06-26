Миронов заявил, что смена руководства партии справороссов не планируется

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 26 июня. /ТАСС/. Председатель "Справедливой России - За правду" Сергей Миронов заявил, что смена руководства партии не планируется. По его словам, съезд определился с руководством на ближайшие 2,5 года.

"По вашим же слухам, которые вы же многие распространяете, я должен был на съезде объявить, что я что-то устал, дайте-ка я уйду. Что-то это не произошло - и дальше не произойдет. Ребята, не читайте слухи, особенно с утра и перед обедом, очень плохо действует на желудочно-кишечный тракт. Верьте тому, что вы сегодня видели: вы видели сплоченную, единую, мощную команду", - сказал Миронов в субботу на пресс-конференции по итогам съезда партии, отвечая на вопрос о возможной смене председателя справороссов.

"Мне смешно это и читать, и слышать. Это фейки, потому что этого нет и не будет, поэтому отвечать в каком-то гипотетическом будущем [времени] бессмысленно, у нас прошел съезд, на 2,5 года избрано руководство партии, через 2,5 года съезд будет определяться, как идти дальше", - подчеркнул Миронов.

По его словам, все три лидера партии [сам Миронов, а также сопредседатели справороссов Захар Прилепин и Геннадий Семигин] ценят "нормальные товарищеские отношения". "Как только мы начали объединяться, до проведения съезда мы собрались втроем, посмотрели друг другу в глаза и сказали по-мужски одну простую вещь: "Мужики, давайте будем понимать, нас так начнут стравливать, так начнут за спиной говорить, давайте мы будем понимать, что мы руки пожали и полный вперед". И мы это делаем, потому что у нас большой жизненный опыт за плечами, мы многое повидали, очень многое мы знаем, мы ценим слово, наши нормальные товарищеские отношения", - добавил Миронов.

По словам Прилепина, ему "по-человечески неприятно" читать новости про возможную смену председателя партии. "Я трезво оцениваю свои возможности, и мне никакая поддержка моего реноме распусканием таких слухов совершенно не нужна", - заверил он, призвав журналистов не распространять слухи. "Это совершенно беспочвенно и явно выдумано просто исключительно из необходимости набрать просмотры", - заключил Прилепин.