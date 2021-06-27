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Единый день голосования

Сенатор заявил, что инициатива об объединении справороссов не исходила от Кремля

Александр Бабаков при этом отметил, что справороссы вели и ведут консультации с Кремлем, но не получают инструкций оттуда
Сенатор Александр Бабаков Артем Геодакян/ТАСС
Описание
Сенатор Александр Бабаков
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Объединение партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" не было инициировано администрацией президента (АП) РФ, при этом справороссы проводят консультации с Кремлем. Об этом в субботу заявил журналистам сенатор, один из лидеров списка кандидатов партии на выборах в Госдуму Александр Бабаков.

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"Инициатива [об объединении] снизу была. Мы оценили прошлогодние результаты, и мы были уверены, что партия "За правду" может достичь хороших результатов. Но, учитывая, что до выборов оставался год, мы понимали, что гораздо больший результат может быть получен, если мы объединимся, - сказал он. - На мой взгляд, консультации, которые ведутся далеко не всеми членами партии с определенными органами, это нормально. Ведь когда мы говорим, например, о консультациях между политическими силами в Думе, почему-то никто не говорит, что мы чья-то партия".

По его словам, партии не просили разрешения на интеграцию. Справороссы вели и ведут консультации с Кремлем, но не получают инструкций оттуда. "Мы не должны видеть в этом негатива. На мой взгляд, когда ты живешь в вертикали политической, то игнорировать или не учитывать присутствие Кремля как явления - неправильно", - пояснил Бабаков.

Комментируя мнение об объединении как о "кремлевском проекте", политик заверил, что партия не управляется из АП. "Когда мы говорим о кремлевском проекте, наверное, вас интересует, насколько он близок к кукловодному варианту. Ну, конечно, нет! Мы взрослые самодостаточные люди", - отметил сенатор, подчеркнув, что многие справороссы состоялись в своей сфере. "Не важно, кто это: артисты, писатели, художники или политики. Поэтому представлять, что кто-то из них с регулярностью ходит и получает какие-то инструкции, как минимум наивно", - считает Бабаков.

22 февраля в Москве прошли съезды партий "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", в результате которых две последние были ликвидированы, а их лидеры стали сопредседателями объединенной партии. Справороссы внесли изменения в устав, касающиеся названия, структуры и целей политического объединения. Минюст России зарегистрировал изменения в уставе партии. Вторая часть съезда справороссов прошла 26 июня, на ней были утверждены списки кандидатов на выборы в Госдуму. Бабаков вошел в общефедеральную часть списка наряду с руководством партии и режиссером Владимиром Меньшовым.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияБабаков, Александр Михайлович
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