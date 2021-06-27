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Единый день голосования

Депутата Госсобрания Мордовии Тюрина выдвинули кандидатом на пост главы республики от ЛДПР

Досрочные выборы пройдут 19 сентября

ТАСС, 27 июня. Депутат Государственного собрания Мордовии Евгений Тюрин выдвинут кандидатом на предстоящих выборах главы республики от ЛДПР. Об этом сообщается в Instagram регионального отделения партии.

15 июня депутаты Госсобрания Мордовии в ходе очередной сессии приняли решение о назначении досрочных выборов главы республики на 19 сентября.

"26 июня состоялась 67-я конференция Мордовского регионального отделения ЛДПР. Участники конференции единогласно выбрали кандидатом на должность главы Республики Мордовия депутата Государственного собрания Республики Мордовия Тюрина Евгения Павловича", - говорится в сообщении.

18 ноября 2020 года президент России Владимир Путин принял отставку 66-летнего главы Мордовии Владимира Волкова, который возглавлял регион с 2012 года, и назначил врио главы республики Артема Здунова. С февраля 2018 года Здунов работал председателем правительства Дагестана. 15 июня Здунов сообщил о намерении участвовать в выборах главы Мордовии.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияМордовия
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