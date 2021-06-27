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Патрушев 28 июня примет участие в консультациях по безопасности со странами АСЕАН

Они состоятся в режиме видеоконференции

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в понедельник, 28 июня, проведет по видеосвязи консультации со своими коллегами из стран АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза.

"28 июня в режиме видеоконференции состоятся первые консультации высоких представителей России и государств - членов АСЕАН, курирующих вопросы безопасности. Российскую Федерацию будет представлять секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев", - говорится в сообщении.

В организацию входят 10 стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Вьетнам, Лаос, Камбоджа и Мьянма. В 2021 году Россия и АСЕАН отмечают 30-летие с начала отношений и 25-летие диалогового партнерства Россия - АСЕАН.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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