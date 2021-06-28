Путин и Си Цзиньпин в день 20-летия Договора о дружбе проведут переговоры

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник, 28 июня, проведут переговоры, приуроченные к двадцатой годовщине подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Беседа пройдет по видеосвязи, сообщила пресс-служба Кремля.

"28 июня 2021 года в формате видеоконференции состоится беседа президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве", - говорится в сообщении пресс-службы российского лидера.

В Кремле уточнили, что главы государств обменяются поздравлениями и дадут оценку нынешнему состоянию и перспективам развития стратегического партнерства межу Россией и Китаем. Запланировано также обсуждение актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

Россию и Китай связывают тесные деловые и политические связи. При этом лидеры поддерживают интенсивные контакты на личном уровне. Пандемия коронавируса, безусловно, отразилась на их плотности - последний раз лидеры виделись лично в ноябре 2019 года на полях саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) в Бразилиа. Тем не менее Путин и Си Цзиньпин продолжают общаться по телефону и видео-конференц-связи. 19 мая лидеры вместе в формате ВКС приняли участие в церемонии по случаю начала строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции, а также третьего и четвертого блоков АЭС "Сюйдапу" в Китае. Их предыдущий телефонный разговор состоялся 28 декабря 2020 года, однако 25 мая глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи в ходе разговора с президентом РФ передал Путину устное послание Си Цзиньпина, в котором подтвердил курс на всемерное укрепление двусторонних связей. Российский лидер при этом высказался в таком же духе и попросил Ян Цзечи передать председателю КНР дружеский привет и наилучшие пожелания.

Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве РФ и КНР

Этот документ был подписан 16 июня 2001 года по итогам переговоров президента Путина с занимавшим тогда пост председателя КНР Цзян Цзэминем. В документе стороны заявили о намерении строить отношения на основе равноправного стратегического партнерства в соответствии с общепризнанными нормами международного права, принципами взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности, ненападения, невмешательства во внутренние дела друг друга, равенства и взаимной выгоды, мирного сосуществования.

Россия и Китай подтвердили обязательство не применять первыми друг против друга ядерное оружие, а также взаимно не нацеливать стратегические ядерные ракеты. В случае возникновения угрозы против одной из них стороны будут незамедлительно вступать в контакт и проводить консультации.

Участники договора высказались за дальнейшее развитие политического, торгово-экономического, военно-технического, гуманитарного сотрудничества и взаимодействия в вопросах безопасности, борьбы с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и организованной преступностью.