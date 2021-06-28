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Лавров: Запад дает понять, что будет заставлять РФ и КНР следовать его курсу

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Запад хочет дать понять остальным странам, что будет действовать в международных делах, как сочтет нужным, и заставлять Россию и Китай следовать заданному им курсу. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике".

Лавров отметил, что серия мероприятий на высшем уровне между странами Запада в преддверии саммита РФ - США создает ощущение подготовки публичной солидаризации подходов к отношениям с Москвой. "Эти заседания тщательно готовились таким образом, что не остается каких-либо сомнений: Запад хотел, чтобы всем было ясно: он как никогда един и будет делать в международных делах только то, что считает правильным, а других - прежде всего Россию и Китай - заставлять следовать заданному им курсу", - говорится в статье.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияКитай
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