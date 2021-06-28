Лавров уверен, что древний российский обычай свято держать слово на Западе не приживется

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что на Западе российский обычай без всяких документов свято держать слово не приживется.

В своей статье, опубликованной в понедельник в газете "Коммерсантъ" и журнале "Россия в глобальной политике", министр указал на то, как страны Североатлантического альянса оправдывают "безоглядное расширение на восток к российским границам". "Когда мы напоминаем о дававшихся Советскому Союзу заверениях, что этого не произойдет, нам отвечают: ну, ведь это были просто устные обещания, документов никто не подписывал. Не приживется на Западе древний российский обычай, когда ударили по рукам - без всяких документов - и свято держат свое слово", - отметил Лавров.

Рассуждая о том, как западные страны пытаются заместить существующие нормы международного права "миропорядком, основанном на правилах", Лавров подчеркнул, что "в правилах как таковых ничего зазорного нет". "Напротив: Устав ООН - это именно свод правил, но правил, одобренных всеми странами мира, а не в рамках "междусобойчиков", - продолжил он.

Министр обратил внимание на то, что в русском языке слова "право" и "правило" однокоренные. "Для нас настоящее, справедливое правило неотделимо от права. В западных языках иначе. В английском, например, право - "law", а правило - "rule". Чувствуете разницу? "Rule" - это больше не про право (в смысле общепризнанных законов), а про то, какие решения принимает тот, кто правит, управляет", - пояснил глава МИД РФ.

Лавров также отметил, что однокоренное с "rule" слово "ruler", помимо всего прочего, обозначает линейку. "Получается, что своей концепцией "правил" Запад хотел бы всех выстроить по своей линейке, в свою шеренгу", - заключил он.