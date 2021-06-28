Захарова: никто так и не понес ответственности за агрессию НАТО против Югославии

БЕЛГРАД, 28 июня. /ТАСС/. Никто из виновников агрессии Североатлантического альянса против Югославии 1999 года так и не понес ответственности. Об этом в интервью сербской газете Kurir заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Задача людей, которые знают историю, об этом помнить и не допускать забвения того периода. Агрессия НАТО против вашей страны, совершенная в 1999 году, сопровождалась многочисленными жертвами, погибло множество ни в чем не повинных людей, в том числе детей. Никакой ответственности за это никто так и не понес. Прискорбно, что лишь изредка слышатся выражения сожаления некоторых западных политиков", - заявила Захарова.

В 2021 году исполнилось 22 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, которая продолжалась 78 дней. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзническая сила" руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - это мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 тыс. до 18 тыс. умерли.