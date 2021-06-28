{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Прямая линия с президентом РФ

Путин проведет совещания по подготовке прямой линии

Она состоится 30 июня

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в понедельник и вторник проведет совещания по подготовке прямой линии, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"На вторую половину дня, на вечер [понедельника] у президента запланировано внутреннее совещание с экспертами, с администрацией [президента] в рамках подготовки прямой линии, которая, как известно, намечена на среду, 30 июня, на полдень", - рассказал представитель Кремля.

По его словам, аналогичное совещание у главы государства запланировано и на 29 июня. "Тоже будет вестись подготовка", - сказал Песков.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПесков, Дмитрий Сергеевич
Путин назвал важным зафиксированное отсутствие взаимных территориальных претензий РФ и КНР
Читать полностью