Врио губернатора Ульяновской области подал документы на участие в выборах

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских 28 июня подал в избирательную комиссию пакет документов для участия в выборах главы региона. Об этом Русских написал в понедельник в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

В субботу в пресс-службе правительства Ульяновской области ТАСС сообщили, что на XXIII отчетно-выборной конференции регионального отделения КПРФ кандидатура Русских была выдвинута для участия в выборах губернатора Ульяновской области.

"Сегодня я подтвердил свое намерение участвовать в выборах. Для меня это серьезный шаг, большая ответственность перед президентом, перед партией, которая меня выдвинула, и, конечно, перед жителями Ульяновской области", - отметил он.

Русских добавил, что готов отвечать на вопросы избирателей. "Моя главная задача - услышать мнение каждого жителя области. Я уверен, что люди лучше знают истинное положение вещей. Именно на их мнение я буду опираться при формировании своей программы", - уточнил он.

Президент России Владимир Путин 8 апреля принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских, который сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на 19 сентября, в единый день голосования.