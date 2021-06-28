{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Врио губернатора Ульяновской области подал документы на участие в выборах

Алексей Русских поборется за пост главы региона

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских 28 июня подал в избирательную комиссию пакет документов для участия в выборах главы региона. Об этом Русских написал в понедельник в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

В субботу в пресс-службе правительства Ульяновской области ТАСС сообщили, что на XXIII отчетно-выборной конференции регионального отделения КПРФ кандидатура Русских была выдвинута для участия в выборах губернатора Ульяновской области.

"Сегодня я подтвердил свое намерение участвовать в выборах. Для меня это серьезный шаг, большая ответственность перед президентом, перед партией, которая меня выдвинула, и, конечно, перед жителями Ульяновской области", - отметил он.

Русских добавил, что готов отвечать на вопросы избирателей. "Моя главная задача - услышать мнение каждого жителя области. Я уверен, что люди лучше знают истинное положение вещей. Именно на их мнение я буду опираться при формировании своей программы", - уточнил он.

Президент России Владимир Путин 8 апреля принял отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Алексея Русских, который сразу после назначения заявил, что планирует участвовать в предстоящих губернаторских выборах.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на 19 сентября, в единый день голосования.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияРусских, Алексей ЮрьевичУльяновская область
Матвиенко: Россия и Казахстан создали эффективную модель равноправного сотрудничества
Председатель Совета Федерации также назвала не очень далекими политиков, пытающихся внести разлад в отношения двух стран
Читать полностью