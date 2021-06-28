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Совет Думы проведет 30 июня дополнительное заседание

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, дополнительное заседание необходимо, "чтобы законопроекты не копились, а законотворческий процесс не стоял на месте"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Совет Думы проведет дополнительное заседание в среду, 30 июня. Об этом журналистам заявил в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы планируем 30 июня в 10 утра провести дополнительное заседание Совета Думы, чтобы направить поступившие в Госдуму законодательные инициативы в правительство и регионы, чтобы началось их обсуждение", - отметил Володин.

По его словам, дополнительное заседание необходимо, "чтобы законопроекты не копились, а законотворческий процесс не стоял на месте". Так, отметил Володин, с момента последнего пленарного заседания весенней сессии 17 июня в Госдуму поступило более 40 законопроектов.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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