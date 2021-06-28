Общественная палата РФ заявила, что стремится к партнерским отношениям с Советом Европы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Общественная палата России (ОП) придает большое значение юбилею вступления РФ в Совет Европы (СЕ) и стремится к партнерским отношениям с этой организацией. Об этом в понедельник в ходе встречи членов ОП с содокладчиками комиссии Парламентской ассамблеи СЕ (ПАСЕ) по исполнению государствами - членами совета обязательств, принятых при вступлении в СЕ, заявила секретарь палаты Лидия Михеева.

"Значимым для нашей деятельности является такое событие, как годовщина вступления России в Совет Европы. Общественная палата России стремится к партнерским отношениям с Советом Европы", - сказала Михеева.

В связи с этим, продолжила она, члены ОП уже направили в постоянно функционирующую в рамках Совета Европы Конференцию международных неправительственных организаций письмо с предложением провести заседание на тему 25-летия со дня вступления РФ в СЕ. "Считаем, что в такой юбилейный год мы могли бы активизировать диалог на уровне гражданского общества России и стран Европы", - добавила Михеева.

"Мы считаем важным диалог не только между властями, но и между населением стран. Сотрудничество гражданского общества позволит углубить взаимодействие по всем вопросам, которые представляют взаимный интерес", - убеждена секретарь ОП.

Михеева также отметила, что сейчас ОП РФ входит в президиум Международной ассоциации экономических и социальных советов и схожих институтов. "[Мы] планируем взять на себя роль председателя этой ассоциации в ближайшие три года. Благодаря этому мы хотели бы вынести в международную повестку такие проблемы, как цифровое неравенство, защита прав граждан в цифровом пространстве, защита трудовых отношений, образовательных прав в удаленном режиме и, конечно же, деполитизация всемирного здравоохранения", - сообщила она.

Михеева также напомнила, что ОП занимается общественным контролем за электоральными процедурами. "За последние несколько лет нам удалось создать прочную практику такого контроля, мы готовы делиться этим опытом, активно делаем это", - указала она. Остальная часть встречи прошла в закрытом режиме по просьбе содокладчиков ПАСЕ.