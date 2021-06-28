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Лавров 30 июня проведет в Анталье переговоры с главой МИД Турции

Министры обсудят скорейшее налаживание производства "Спутника V" в Турции и охрану здоровья туристов из России

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 июня посетит Анталью, где проведет переговоры с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"30 июня министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетит Анталью для переговоров с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу. В ходе встречи министры обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня", - говорится в документе.

Министры также обсудят скорейшее налаживание производства вакцины от коронавируса "Спутник V" в Турции и охрану здоровья приезжающих в республику граждан России.

"Предусматривается обсуждение вопросов обеспечения безопасности жизни и здоровья находящихся в Турции граждан России с учетом полноценного возобновления двустороннего пассажирского авиасообщения с 22 июня 2021 года, - говорится в документе. - Будут обсуждаться темы взаимодействия профильных органов двух стран для наращивания усилий в борьбе против коронавирусной инфекции, применение российской вакцины "Спутник V" и скорейшее налаживание его производства турецкими фармакологическими компаниями".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичТурцияРоссияЧавушоглу, Мевлют
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