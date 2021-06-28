Швыдкой считает, что в отношениях России и Германии не самые плохие времена

КАЛУГА, 28 июня. /ТАСС/. Россия и Германия переживают не самые тяжелые времена, в отношениях стран есть большой потенциал. Об этом заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, выступая на XVI конференции городов-партнеров России и Германии.

"Тут очень много людей, которые действительно лично занимаются тем, чтобы отношения между Германией и Россией были хорошими. Звучит, может, немного странно в нынешних условиях, когда вы читаете газеты и получаете самую разную информацию, - сказал он. - Не надо думать, что сегодня самый плохой момент вообще в нашей истории. Поверьте мне, у нас очень много перспектив".

По словам Швыдкого, моменты, когда вместе собираются люди, которые хотят заниматься общим делом, являются важным сигналом.