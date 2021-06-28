Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг плотины ГЭС "Возрождение"

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Египта Самехом Шукри указал на необходимость продолжения переговоров по ситуации вокруг строительства ГЭС "Возрождение". Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Касаясь ситуации вокруг строительства ГЭС "Возрождение" на реке Голубой Нил, Лавров акцентировал необходимость продолжения переговорного процесса между Египтом, Эфиопией и Суданом в целях разрешения сохраняющихся противоречий при соблюдении интересов всех вовлеченных сторон, на основе норм и принципов международного права", - отмечается в сообщении.

На Смоленской площади информировали, что министры также обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике. "Была отмечена близость подходов двух стран к ключевым аспектам урегулирования в Ливии в свете завершившейся 23 июня Берлинской международной конференции", - подчеркнули в дипведомстве.

Кроме того, Лавров и Шукри обсудили перспективы дальнейшего развития традиционно дружественных российско-египетских отношений, в том числе в контексте итогов прошедшего 24 июня в Москве очередного заседания совместной российско-египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Споры вокруг плотины

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию крупнейшей в Африке плотины. Мощность ГЭС, которая представляет собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Проект завершен на 80%, Аддис-Абеба намерена ввести плотину в строй в 2022-2023 годах. Египет и Судан опасаются, что в результате работы ГЭС может возникнуть острая нехватка воды, которая приведет к многочисленным социально-экономическим и экологическим проблемам, пытаются закрепить для себя нормы водных ресурсов и максимально растянуть сроки заполнения плотины.

Три страны уже год не могут достичь компромисса. Эфиопия отказалась как от обязательного арбитража на завершающей стадии проекта, так и от подключения международных посредников в лице ЕС, ООН или США.

В июле прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия предложила странам, вовлеченным в спор вокруг плотины, техническое содействие. В апреле этого года Лавров по итогам переговоров с египетским коллегой Самехом Шукри напомнил об этой инициативе, отметив, что помощь заключается прежде всего в снимках из космоса и анализе экспертов в водно-энергетической сфере.