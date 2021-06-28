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Единый день голосования

КПРФ выдвинула сельскую учительницу кандидатом на пост главы Тувы

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года

ТАСС, 28 июня. Сельская учительница Чойгана Седен-оол выдвинута кандидатом от тувинского республиканского отделения КПРФ для участия в выборах главы региона 19 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Туврескома по итогам партийной конференции.

"Коллективным решением делегатов была выдвинута единственная кандидатура - Чойганы Седен-оол, учителя, члена Бюро Туврескома КПРФ, председателя республиканского отделения организации "Надежда России". По результатам тайного голосования ее кандидатура была одобрена единогласно", - говорится в сообщении.

46-летняя Седен-оол десять лет работала директором Дус-Дагской средней школы Овюрского района. Учитель русского и тувинского языков. В 2019 году баллотировалась по своему округу на выборах в Верховный хурал республики, где заняла второе место.

Досрочные выборы главы региона назначены на 19 сентября 2021 года. Документы в республиканскую избирательную комиссию о выдвижении кандидатуры для участия в выборах уже подали врио главы республики Владислав Ховалыг, выдвинутый "Единой Россией", и Андрей Сат от Партии роста.

Президент России Владимир Путин 7 апреля принял отставку главы Тувы Шолбана Кара-оола по собственному желанию и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Ховалыга, с ноября 2018 года занимавшего пост генерального директора АО "Тываэнергосбыт".

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РоссияЕдиный день голосованияТыва
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