Кандидат от партии "Новые люди" подала документы на пост губернатора Ульяновской области

УЛЬЯНОВСК, 28 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ульяновской области в понедельник приняла пакет документов на выдвижение на пост губернатора региона от кандидата партии "Новые люди" Светланы Горевой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе облизбиркома.

Ранее документы на выдвижение на пост губернатора Ульяновской области подали врио главы региона Алексей Русских от партии КПРФ и кандидат от партии "Родина" Ильдар Габитов.

"Региональное отделение в Ульяновской области политической партии "Новые люди" выдвинуло кандидатом на пост губернатора Ульяновской области Светлану Гореву. 28 июня рабочая группа по приему и проверке документов под руководством заместителя председателя облизбиркома Георгия Селезнева приняла документы от указанного кандидата", - отметили в пресс-службе.

Кандидату выдано подтверждение получения документов о его выдвижении, а также разрешение на открытие специального избирательного счета. Следующая процедура - сбор подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку выдвижения и представление соответствующих документов на регистрацию в Избирательную комиссию Ульяновской области. Кандидат должен предоставить не менее 141 и не более 148 подписей, а также документы для регистрации кандидата не ранее 9 июля и не позднее 18:00 (17:00 мск) 18 июля.

Депутаты Законодательного собрания Ульяновской области назначили выборы губернатора региона на 19 сентября, единый день голосования.