В Думе считают, что репатриация боевиков ИГ из тюрем в Сирии несет угрозу для Европы

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Возвращение в свои родные страны боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) из лагерей в Сирии, где они находятся в заключении, может представлять опасность в том числе для Европы, откуда многие из них отправлялись на Ближний Восток. Такое мнение в понедельник выразил депутат Госдумы от фракции "Единая Россия", координатор группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин, комментируя ТАСС соответствующий призыв госсекретаря США Энтони Блинкена.

Парламентарий заметил, что ранее Минюст США сообщил о возвращении в страну "всех американских граждан, воевавших в рядах ИГ и попавших в тюрьмы на территории, контролируемой курдами". "Но в их случае речь шла о всего 27 боевиках. Думаю, в Европе призыв о репатриации террористов не вызовет большого энтузиазма - там не спешат возвращать на родину жен боевиков, не говоря уж об их мужьях-террористах", - считает Саблин.

Депутат пояснил, что "речь идет о гораздо большем количестве боевиков". "И если американцы могут рассчитывать на географическую удаленность, заводя "своих террористов", то европейцы хорошо понимают перспективу создания "спящих ячеек" и продолжения борьбы за халифат в их странах, - отметил он. - И им действительно есть чего бояться".

Саблин заметил, что США, чьи военные находятся на территории Сирии незаконно, не только "диктуют мировому сообществу, что допустимо, а что нет", но и сами "делают все, чтобы "игиловцы" не томились в лагерях". "Они активно работают с этим контингентом, перевербовывая отморозков и обучая, чтобы использовать их в своих целях в Сирии и других странах. Тратить деньги они не хотят на содержание "неперспективных", тех, кто не пригодится в качестве боевиков и диверсантов", - резюмировал он.

Блинкен на министерской встрече возглавляемой Вашингтоном коалиции стран по борьбе с ИГ ранее назвал недопустимым то, что около 10 тыс. бывших боевиков группировки по-прежнему содержатся в лагерях под контролем курдских бойцов "Сил демократической Сирии" (СДС). По его словам, международное сообщество должно предпринять меры для возвращения содержащихся в этих лагерях людей на родину для привлечения их к ответственности или реабилитации.