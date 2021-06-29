Патрушев посетит Минск для участия в российско-белорусских консультациях по безопасности

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 29 июня посетит Белоруссию. В Минске он вместе с белорусским коллегой Александром Вольфовичем проведет консультации по вопросам безопасности с участием аппаратов совбезов, ряда министерств и ведомств двух стран.

Красные линии

Неделей ранее Патрушев упоминал об обстановке в Белоруссии, выступая на IX Московской конференции по международной безопасности. Тогда он заявил, что некоторые страны Запада перешли все красные линии, пытаясь "подорвать [там] позиции легитимной власти и продвинуть на правящие позиции собственных ставленников". Как пояснял секретарь СБ РФ, речь идет в первую очередь о готовившемся покушении на президента этого государства Александра Лукашенко.

Белорусский лидер 17 апреля заявил, что оппозиционер Григорий Костусев, политолог Александр Федута и юрист Юрий Зенкович планировали покушение на него и его сыновей, а также готовили госпереворот. Ответственность за организацию покушения Лукашенко возложил на американские спецслужбы и руководство США.

Прошлые встречи

Последний раз Патрушев был в Минске в сентябре 2019 года. Там секретарь СБ РФ был принят президентом страны Александром Лукашенко. Тогда же у него состоялась встреча со Станиславом Засем, занимавшим пост госсекретаря Совбеза Белоруссии. Во время тех консультаций обсуждались вопросы взаимодействия двух стран в рамках международных организаций (ООН, ОЗХО, ОБСЕ) по вопросам глобальной и региональной безопасности. Рассматривалось состояние механизмов контроля над вооружениями.

В ходе той встречи также был подписан план реализации основных направлений российско-белорусского сотрудничества в области обеспечения международной информационной безопасности на 2019-2020 годы. Он предусматривал определение совместных мер в области информбезопасности, проведение двусторонних межведомственных консультаций в этой области, обмен информацией, анализ и оценку возникающих угроз, координацию мер реагирования на эти вызовы.

Представители совбезов двух стран взаимодействуют и на других площадках. Так, последний раз они виделись в конце апреля в Душанбе, куда прибыли для встречи с коллегами из стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В преддверии общего заседания Патрушев провел двусторонние переговоры с государственным секретарем белорусского Совбеза Александром Вольфовичем.

На них были рассмотрены перспективы российско-белорусского сотрудничества в сфере безопасности в рамках Союзного государства, а также по линии ОДКБ. Стороны обсудили вопросы противодействия вмешательству иных стран во внутренние дела России и Белоруссии.

Патрушев регулярно проводит консультации по безопасности со своими коллегами из стран как СНГ, так и дальнего зарубежья. Так, в середине июня он встречался с коллегами из государств ШОС в Таджикистане. Часть консультаций на фоне пандемии проходит по видеосвязи.