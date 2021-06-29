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Прямая линия с президентом РФ

Песков назвал высокой активность граждан по обращениям на прямую линию с Путиным

Количество вопросов приближается к 1 млн, отметил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россияне традиционно очень активно направляют вопросы для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 30 июня. Об этом рассказал журналистам во вторник пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Активность граждан очень высокая, традиционно. И работы у тех, кто разбирает этот массив обращений граждан, хватает", - поделился он.

Представитель Кремля утвердительно ответил на вопрос, приближается ли количество обращений на прямую линию к 1 млн. "Как правило, все равно за 1 млн мы по завершении самой программы выходим", - добавил он. Песков пояснил, что во время прямой линии продолжают поступать и обрабатываться звонки, видеообращения, смс. "Вся эта система работает до завершения программы", - напомнил он.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПрямая линия с президентом РФПесков, Дмитрий Сергеевич
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