Володин предложил председателю парламента Исландии создать рабочую группу по Арктике

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на встрече с председателем Альтинга (парламента) Исландии Стейнгримуром Сигфуссоном предложил сформировать рабочую группу для обсуждения сотрудничества двух стран в Арктике. Об этом сообщается на сайте Думы.

"Мы могли бы создать рабочую группу и активизировать работу в рамках существующих форматов", - сказал Володин на встрече.

Сигфуссон со своей стороны отметил, что целью визита делегации Исландии в Москву является обсуждение сотрудничества в Арктике. Политик добавил, что Исландия нацелена в том числе на развитие диалога с Россией в рамках Арктического совета. Володин в свою очередь указал на важность обсуждения данных вопросов на площадках Совета Европы.

Володин поблагодарил коллегу за решение приехать в Москву, несмотря на пандемию. Последний визит председателя парламента Исландии в Россию состоялся 13 лет назад. "Хорошо, что ваша поездка состоялась, она придаст импульс нашим отношениям и межпарламентским связям. Надеюсь, эти встречи будут носить постоянный характер, и мы будем лучше понимать друг друга", - отметил Володин.

Сигфуссон поблагодарил российскую сторону за приглашение посетить Москву, подчеркнув, что Россия и Исландия должны обсуждать интересующие их вопросы. Он также пригласил делегацию Госдумы посетить Исландию.